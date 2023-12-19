土地共享再多3宗獲批　擬供8100個公私營單位

發展局今日(19日)公布，新增3宗土地共享先導計劃申請獲政府原則性同意，以展開下階段的詳細設計和技術評估。該3宗申請分別在大埔及葵青區，擬提供共約8,100個房屋單位，包括約6,100個公營房屋單位。先導計劃於2020年5月推出，申請期至明年5月5日；連同新增的3個項目，當局目前接獲的6宗申請，均已取得原則性同意。

經初步評估，當局現階段認為3宗申請，包括南豐發展有限公司、會德豐地產有限公司及華信地產財務有限公司，未有不可克服的技術問題，而項目所需的基礎設施工程與項目的建屋規模相稱。此外，3宗申請所納入的政府土地面積恰當，除增加公營房屋單位數目外，更有助完善發展布局，從而提升土地使用效率。

在獲得原則性同意後，申請人下階段會進行詳細技術評估，確定發展參數，並確認發展計劃在交通、環境、基建等方面均無不可接受的影響，預計最早明年進行所需的法定及行政程序，例如城市規劃、道路工程刊憲及土地契約修訂程序，相關工程亦會於其後開展。

發展局表示，先導計劃旨在釋放政府規劃研究及保育範圍以外、私人土地的發展潛力，在政府主導的土地供應項目以外發揮補足作用。在先導計劃下，用地因整體基建提升而新增的住用總樓面面積，將按70比30的比例，撥作公營及私營房屋發展。一如其他土地契約修訂，申請人需向政府補足地價。