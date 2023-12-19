當局擬設微電子研發院　推專利盒稅務優惠　議員關注經濟效益

政府於施政報告提出在2024年成立香港微電子研發院，並推出專利盒稅務優惠，目標是於2024年上半年向立法會提交相關的修訂條例草案。立法會工商及創新科技事務委員會今（19日）討論相關事宜，有議員詢問專利盒優惠實施後能有多少經濟效益，以及關注初創公司難以進行專利售賣；亦有議員關注香港有否足夠科研人才。

「專利盒」機制下「具資格知識產權資產」的定義為專利、受版權保護的軟件以及植物品種權利，議員吳傑莊詢問專利盒優惠實施後能有多少經濟效益，以及政府有否海外宣傳的措施。商經局副局長陳百里表示知識產權對整體經濟貢獻帶來的得益愈來愈明顯，購買知識產權的開支可以申請扣稅，21至22年度相關金額達到10億元，比上年度上升60%，專利申請連續兩年超過1萬宗，知識產權服務輸出和輸入在21年份別為55億和158億，他指整體而言，香港IP密集型企業對香港整體經濟效益，19至21年佔32.7%的GDP，而就業人數佔29.1%。針對宣傳，他表示投資推廣署等會「做足宣傳」。

不過，議員黃錦輝表示初創公司難以進行專利售賣，陳表示政府有不同活動幫助中小企業配對和商品化，但黃指不認為「做幾個roadshow（路演）就可以做到」。

成立微電子研發院方面，政府預計採購中試線設備的費用約24.8億元及首5年的營運開支約3.6億元。議員黃俊碩詢問過去缺乏中試線的原因，以及有否足夠科研人員，創新及科技局局長孫東表示過往主要以上游基礎科研為目標，而現時則以產業發展為導向，稱未來中試線或會愈來愈多；創新科技署署長李國彬表示，香港院校相關學系非常出色，目前成立平台以後，有信心可吸引足夠科研人才回港發展。