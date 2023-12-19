當局指樓價2年內下調17%　強調沒有出現恐慌性拋售

當局日前表示預料財赤略超過1千億元，本港財金官員今(12日)出席一個金融論壇時強調銀行體系穩定，資金充足率高，壞賬比率低，房地產市場從2021年9月達到歷史高位後，逐步往下調，兩年時間下調了17%左右，由放交投量得低，沒有出現恐慌性拋售，也沒有動搖金融市場，而銀行貸款在多輪的宏觀式措施下，對金融和市民的影響是風險可控的。

他又指，香港是一個細小的、全開放的經濟體，目前面對複雜多變的國際環境，加上科技浪潮此起彼落，只有管控好安全，金融市場未來才能走得更穩、走得更遠。在環球經濟前景非常不明朗，地緣政治及中美的磨擦，中東及俄烏戰爭等，影響全球對產品的需及亦累及中國的出口；另外單邊主義和保護主義抬頭，供應鏈的布局亦出現改變。他說創新科技雖提高效率，但同時間亦帶來前所未見的風險。吸收97亞洲金融危機的經驗，衝擊不是單一個市場，而是幾個市場一起動，互相影響，他說會進行跨市場的實時管控，當局會緊盯股票市場的沽空情況。

發展方面，香港會好好地利用政策上的優勢，儘管股票市場流動情受到一些影響，但政府已成立相關的小組，提出建議並逐一實施，開拓資金來源，比方中東資金、主權基金等。而不少主權基金已在港開設辦事處。又大力推動資產管理，規模已達到4萬億美元左右，發展空間非常大，尤其是料大灣區的8000多萬人口，較富裕階層若有意把資產配置海外，勢必通過香港的平台；而香港股票容許人民幣計價，亦會刺激股票賣買，吸引更多企業來港上市。而因應趨勢發展綠色可持續金融產品，料可推動往後的金融發展。