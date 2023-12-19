陪八旬母長居內地求醫　港婦被收公屋失安樂窩

公屋需求殷切，但濫用公屋資源的情況亦屢見不鮮，當中以空置公屋最為普遍，惟現時房屋署只依賴「三個月經常持續居住」的概念，來判定公屋是否空置需要收回，引發不少爭議。《東呼即應》近日接獲市民求助，指疫情間陪母親到內地求醫，惟因緊急封關被困內地3年，好不容易待復常回港後，卻被指濫用公屋遭到沒收，事主即使多番解釋亦無補於事。有議員表示，類似求助較以往明顯上升，建議公屋住戶若離港時間較長，應先通知房屋署。

年近60歲的女事主Grace住在牛頭角彩盈邨15年，與85歲母親(李女士)相依為命，惟其母近年來多病纏身，包括糖尿病及白內障等，但鑑於香港公立醫院覆診排期長，她擔心媽媽病情惡化，決定帶對方回內地求醫。她指，以前都一直有往來中港兩地，但直至2020年初，因疫情關係緊急封關，為了照顧媽媽，只好暫緩回港計劃，讓媽媽繼續在內地接受治療，至熬到今年兩地通關，終才能回港。

她嘆道，本以為可以迎接疫後復常的生活，豈料先迎來無家可歸的噩耗，皆因她3年沒有返港居住，公屋單位丟空，她被指涉嫌濫用公屋，即使當時她已向房署上訴解釋原委，惟仍遭駁回，公屋最終被房署收回。其母得知消息後，更整天都「吃不下、睡不着」，並指當局不聽解釋，「真喺濫用嘅話，我都不止呢間(公屋)啦」。

Grace說，母親在大約10年前，亦有獲派一間公屋單位，但最終選擇母女同住，將單位讓出歸還房署，惟這次本以為是疫情，不論如何，政府也會考慮一下實情，但最終亦因為「濫用」而失去安樂窩，兩母女亦只好認命，不過之後何處安家，目前仍然毫無頭緒，「天大地大，可能瞓天橋底都喺個選擇」。

議員顏汶羽表示，在疫情期間，類似的求助比以往是明顯上升，主要原因是疫情期間巿民回到內地，未能返回香港，變相有一個比較長的時間不在香港居住。他認為，如果真的有緊急情況，離港時間亦比較長，公屋住戶應該要先通知房屋署。

面對多宗類似事件，房屋署回應《東呼即應》查詢時表示，根據《房屋條例》，公屋住戶如丟空單位或超過三個月非經常居住，即算濫用公屋，房署有權沒收單位。今年4月至11月，已成功追回約2,000宗，因租戶濫用公屋和違反租約或房屋政策，而收回的公屋單位。