機場行李箱藏958萬元K仔　36歲男子涉販毒今提堂

新界南總區執法部門根據線報及經深入調查後，於本周日(17日)晚上約8時半，在香港國際機場截查一名男子，並在他兩個行李箱內，檢獲共重19.6公斤、包裝成麵粉及麥皮的懷疑氯胺酮(俗稱K仔)，市值約958萬港元。該名36歲本地男子已被暫控一項「販運危險藥物」的罪名，並於今早(19日)在沙田裁判法院提堂。

部門重申，以任何方式協助販毒集團販運毒品，都觸犯香港法律。販毒集團往往捉緊其他人「搵快錢」的心態，透過不同途徑，尤其是利用社交媒體，以免費旅遊，豐厚報酬，利誘其他人參與販毒行為，將毒品從海外地區，運入香港。任何人以任何形式參與或協助販毒行為，已屬違法，終會抱憾終身。此外，法庭在定罪判刑時，針對跨境販毒的行為，會作出相應的加刑考慮。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁。任何人被確立僱用、利用、勸說或慫恿未成年人士販運危險藥物，或從未成年人士獲得危險藥物，法庭可引用《危險藥物條例》第56A條，向有關罪犯判處較一般判刑為重的刑罰。