數碼平台行業無保障　議員質疑當局「搞唔掂」　研究時間過長　

數碼平台行業如網上外賣平台、網約車平台，近年在全球興起。立法會人力事務委員會，今日（19日）討論有關數碼平台工作者的保障。有議員批評政府用「傳統方法處理」數碼平台工作者事宜，斥當局在處理自僱問題上「搞唔掂」，又質疑研究時間過長。

現時勞工處委託政府統計處就本地平台工作者的工作情況進行住戶統計調查，預計會於 2024年年底至2025年年初發布調查結果。議員黎棟國指出數碼平台工作者為「新行業」，然而政府用「傳統方法去處理」，認為政府在處理自僱問題上「搞唔掂」，勞工及福利局目前仍指要就進行研究，到2025年才有方向性指引，反之內地和新加坡早以有指引，直言「係非常、非常之耐」。他認為當局有必要旗幟鮮明說明政府是否要保障平台工作者權利，如果當局認為需要保障便先制訂法例，如果需要改法例便作出修改。勞福局副局長何啟明解釋指，僱傭條例行走多年，當局現時不希望修例而令漏洞出現。

勞工界議員林振昇同樣質疑研究時間過長，又指目前數碼平台工作者最大的問題屬外賣員工遇到意外沒有保險，沒有工傷賠償，認為當局可與保險公司商討制訂類近僱員工傷保險的方案，讓外賣平台自願性購買。他又關注平台工作者難以成立工會，使平台工者難受職工會條例保障。何啟明則重申當局有與工會交流。勞工處助理處長(僱員權益)李志聰就表示，當局有與平台公司設聯絡小組，加強勞工處與數碼平台行業持份者就平台工作者事宜的溝通，以及探討改善平台工作者保障的可行方案。

另一勞工界議員周小松估計全港數碼平台工作者有約11萬人，要求當局要找出「假自僱人士」，又問到勞工署會否主動調查數碼平台是否存在「假自僱」的問題。勞工處助理處長(勞資關係)梁樂文回覆指，所謂的11萬人應有重複計算情況，當局會與統計處進行住戶調查，期望在明年底找出實際人數。