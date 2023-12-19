串謀親戚呃佣罪成　兩保險代理各判囚8個月

兩名保險代理涉嫌招攬一名人士充當傀儡保險代理，訛稱對方經辦3張保單以獲保險公司發放佣金及獎金共逾27萬港元，並從對方接受大部分款項。2人今日(19日)在東區裁判法院被裁定串謀處理犯罪得益罪名成立，各判囚8個月。另一涉案被告鄭梓昇早前承認一項串謀處理犯罪得益罪名，其案件押後至明年1月31日判刑。

被告鄭億律及梁建豐，同為30歲，同被裁定一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名成立。暫委裁判官鍾穎詩判刑時表示，兩名被告身為保險代理，積極安排傀儡保險代理參與勾當，及處理相關犯罪得益，須判處監禁式刑罰。

案情透露，兩名被告於2019年安排鄭億律的堂弟鄭梓昇，加入安達人壽保險有限公司(安達)充當傀儡保險代理。安達其後收到鄭億律提交的3份保單申請，鄭梓昇被列為保單的經手代理人，因而獲安達發放佣金及獎金逾27萬港元。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現鄭梓昇其實並非該些保單的經手代理人，他應兩名被告的要求，將逾24萬港元轉帳至指定銀行戶口，並保留約2.7萬港元作報酬。