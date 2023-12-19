一款法國進口芝士疑受大腸桿菌污染　食安中心籲勿食用

食物環境衞生署食物安全中心今日(19日)呼籲市民，不要食用一款法國進口本港的生牛奶芝士，因為有關產品可能受產志賀毒素大腸桿菌污染；業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

食安中心透過恆常監察食物事故系統，得悉法國Rappel Conso發出通告，指這款由本港公司City Super Limited進口的CANTOREL (Saveurs de Terroirs)品牌相關產品，可能受產志賀毒素大腸桿菌污染，當地正進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口相關受影響批次產品。

該進口商已按中心指示，將受影響批次產品停售及下架，並展開回收。市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電該進口商熱線查詢。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

發言人說：「產志賀毒素大腸桿菌可經由水及食物傳播而感染人體。飲用受污染的水或進食未烹煮熟透和受污染的食物可感染此菌而引起腸道傳染病，部分受感染的人可能會有腸出血及嚴重併發症如溶血尿毒症。」