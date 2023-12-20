聖誕長假　港客報團遊日旅台熾熱

港人北上潮料在聖誕節及元旦假期再創新高！入境事務處估計，周五（22日）至下周二（26日）；下周五（29日）至明年1月1日期間約有903萬人次經各海、陸、空管制站進出本港，當中約83.5%旅客。另外，多間旅行社均指聖誕節旅行團收客情況理想，部分旅行社估計黃金檔期日本團已有逾350團共約6,000人出發。

入境處估計，港人北上最繁忙的日子是周六（23日），出境人次料約54.9萬，而回港高峰期為下周二（26日），入境人次料約62.6萬，屆時羅湖管制站、落馬洲支綫管制站及港珠澳大橋管制站將會非常繁忙，預計羅湖每日平均約有21.7萬人次出入境；落馬洲則有18.4萬；港珠澳大橋亦有多達11.8萬人次使用。處方指已減少前線人員休假，以加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。

除了北上消費，永安旅遊指亞洲短線出團情況理想，以日本及台灣最受歡迎，適逢聖誕不少港人選擇到北海道過一個冬日白色聖誕。而長線聖誕團亦爆滿，例如芬蘭、挪威極光團，以及前往澳洲、新西蘭等地的南半球旅行團。永安旅遊董事兼行政總裁梁港蘭表示，聖誕旅遊市道暢旺，特色團及深度遊深受港人歡迎，反映港人對新式旅遊充滿好奇及熱情。

東瀛遊執行董事禤國全指，港元在聯繫匯率制度下跟隨美元強勢，推動港人更積極外遊，預料12月全線逾800團出發，其中北海道7天聖誕及元旦團早已爆滿，估計聖誕黃金檔期淨日本團有逾350團，約6,000人出發。

他又指，雖然今年團費略漲15%，但仍反應熱烈，並看好農曆新年繼續「好市」爆團，展望農曆新年整體生意可超越2019年，料能增長多20%。