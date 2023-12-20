新投資移民計劃門檻3000萬起　當中300萬須投放創科業

財庫局公布新的資本投資者入境計劃(即投資移民計劃)細節，資產門檻至少3,000萬港元，容許投資金融、非住宅房地產及創科投資等。另外，新設的資本投資者入境計劃投資組合投資額為300萬港元，用來支持創新和科技行業和其他重點行業發展，計劃目標明年年中推出及接受申請。議員簡慧敏認為計劃簡單兼具彈性，包括非金融資產的資本投資者計劃組合，投資物業只限非住宅房地產，對住宅市場影響微，東盟及周邊國家超高資產淨值人士屬潛在群組。

財經事務及庫務局局長許正宇今早(20日)在電台節目表示，政府重啟投資移民計劃，投資門檻較十多年前的計劃高，創新科技投資是新設的投資組合，亦新增人民幣股票等資產。相較鄰近地區，如新加坡類似計劃須投資約6,000萬港元，許認為本港方案具吸引力，希望審批流程愈快愈好。

計劃目標人群方面，許正宇透露，投資推廣署早前與包括來自東南亞等外國潛在投資者溝通，按規定當中300萬元要投放在「資本投資者入境計劃投資組合」，支持創新和科技行業和其他重點行業發展。中介公司研究計劃要求後，會展開下一步工作。