扶弱基金今起接受申請　兩部分迄今批出逾9.27億元撥款

由社會福利署管理的攜手扶弱基金今日(20日)開始接受恒常部分的第17輪申請和課餘學習及支援項目專款的第10輪申請。非政府福利機構及合資格的中小學可於今日起至明年10月31日期間遞交申請。基金秘書處收到有關申請後會根據收到申請的日期順序，分兩個時段作出處理和批核。就新一輪申請，每個恒常項目的基金資助上限為300萬元，而每個專款項目的基金資助上限為450萬元。

社署表示，基金過往恒常部分的撥款申請，迄今共批出超過逾5.88億元配對資金予229間非政府福利機構，與1,860多間商業機構攜手為約101.3萬名弱勢人士提供1,169項社會福利計劃；專款部分的首9輪申請亦得到各界熱烈支持，迄今共批出超過3.39億元撥款，以推行552個課餘學習及支援項目，而參與項目的商業機構超過480間，惠及約13.1萬名中小學生。換言之，恒常及專款兩部分迄今已批出逾9.27億元撥款。

基金透過政府提供的配對資金，鼓勵商界夥伴作出捐贈，以支持非政府福利機構推行福利項目。政府至今已注資共12億元，當中8億元用作基金恒常部分，扶助弱勢社群，而其餘4億元用作專款部分。專款於2015年推展以來，透過政府、社福界、商界和學校四方合作，為基層家庭的中小學生推行更多課餘學習及支援項目，協助他們全人發展。