環保署推聖誕樹回收計劃　讓樹木循環再造木傢具或藝術品

就到聖誕佳節，不少市民都選擇在家中放置了一棵聖誕樹，讓家居更添節日氣氛。惟節日過後好多人都選擇將之丟棄，相當可惜。為鼓勵社會各界回收及升級再造園林棄置物，環境保護署今日(20日)呼籲市民及工商機構透過2023至24天然聖誕樹回收計劃，回收擬棄置的天然聖誕樹。

環保署指，有關計劃的指定回收點，將由明年1月3日至7日，一連五天設於各區的中央收集站及地區收集站內。凡於中央收集站或回收環保站回收聖誕樹的參與者均會獲發電子證書；而將聖誕樹運往回收環保站回收的參與者亦可獲得小禮物乙份，數量有限，送完即止，詳情可到「香港減廢網站」了解。

今年回收的聖誕樹將會在Y‧PARK [林‧區]與其他園林廢物一同被轉化成不同再生產品，方便重用、循環再造或被升級再造成裝飾、木傢具或藝術品等。 環保署亦提醒，是次計劃只限於回收天然聖誕樹，而大家將聖誕樹送往回收前須拆除燈飾、膠底座、裝飾物及膠帶等物品，以免影響其回收再造的過程。署方亦鼓勵市民將其他小型植物，如聖誕花重新栽種；至於塑膠製的聖誕樹及裝飾物則可貯存再用，以實踐惜物減廢。