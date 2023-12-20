世衞將新冠JN.1列需關注變異株　專家指傳播力和免疫逃逸能力較高

世界衞生組織將JN.1新冠變種病毒列為「需要關注的變異株」，惟指根據現時證據評估，JN.1對全球帶來額外公共衞生風險很低，現有新冠疫苗可繼續預防JN.1以及其他變異株引致的重症及死亡，但因北半球處於冬季，JN.1變異株或令很多國家增加呼吸道感染個案的負擔。

JN.1是BA.2.86變異株的第二代亞分支，今年8月先在盧森堡發現，到9月美國亦錄得這類感染個案。美國疾控中心早前指估計截至本月8日，JN.1個案佔美國新冠病例的15%至29%，惟沒有證據顯示較其他流行的變異株帶來更大的公共衞生風險。

而中國國家疾控局日前表示，內地已監測到7宗JN.1感染個案，現時在中國流行水平極低，惟及後受國際流行株及輸入病例影響，不排除成為國內優勢流行病毒株的可能。港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅則指，JN.1是BA.2.86的變異株，整體病理機制保持不變，與其他XBB變異株相似。雖然JN.1有較好的傳播能力和免疫逃逸能力，惟並未有證據顯示會引致更嚴重的病症。孔又指，年長或有免疫功能缺損的人，有較高重症風險，應盡快接種XBB加強劑。