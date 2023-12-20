機場長假客運量或超16萬　料創疫後新高　無人拖車助處理行李

聖誕及新年長假將至，機場管理局預計香港國際機場的每日客運量，屆時將有機會超過16萬人次，日均處理過千航班，當中約760班為客機，預料交通量將創疫後新高，最快明年底完全恢復至新冠疫情前水平。為應對客運量回升，機場自2019年使用的無人駕駛拖車，已擴展應用範圍至重開的T1中場客運廊，目前累計處理約8,000萬班航班行李。

機管局機場運行執行總監姚兆聰姚兆聰今日(20日)表示，香港國際機場在新冠疫情前每日平均處理約20萬人次旅客，而目前平均每日處理逾960班客機及貨機航班，每日平均處理約15萬人次旅客，已恢復至疫情前水平的80%。現時客運航班最頻繁的首3航點，依次為台北、上海及曼谷，每日平均航班數量各有約70、54及50班。

他又稱，飛機、機師及空服人員數量等3個因素，會影響機場運力回升。而航空業輸入外勞計劃首輪已批出逾2,800個配額，有逾1,400人已通過面試，正申請工作簽證。姚提到，香港機場自2019年使用無人駕駛拖車運送客運行李，每架每次最多可拖6卡行李車、共240件行李，現有41架無人拖車投入服務，至今已行駛32.6萬公里，相當於環繞地球8次。

為應付機場持續回升的客運量，無人拖車的應用亦擴展至今年10月重開的T1中場客運廊，目前已處理約8,000萬班航班行李。姚表示，一號客運大樓行李處理區距離T1中場客運廊3.5公里，無人拖車行駛時間約17分鐘，因停機坪有每小時20公里的速度限制，即使由司機駕駛亦要約17分鐘。

姚續指，雖然行駛速度上沒有分別，但無人拖車可24小時運作，每架拖車可節省3個司機人手，合共節省超過100個人手。安全方面，他表示，無人拖車由一般拖車改裝，車頂及車身分別裝有GPS、鏡頭及雷達，確保行車安全，投入應用前亦進行大量測試，故過去3年錄得「零意外」，僅有的2至3次意外，亦是其他車撞向無人車。他提到，除去定期保養維修，現時每日使用35至36架無人拖車，服務超過100班航班。連同無人拖車在內，機場現有500部拖車，他期望，在機場三跑開通後，將無人駕駛拖增加至100部。