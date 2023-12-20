鷹君羅老太次子羅旭瑞以受權人入稟　要求法庭聲明持久授權書有效

鷹君集團創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君(羅老太)2016年尾入稟高院，要求撤換羅氏家族信託基金(下稱羅氏基金)受託人滙豐國際信託(下稱受託人)，但於2019年被裁定敗訴，上訴亦被駁回，不過事件再有新進展。羅老太的次子羅旭瑞昨（19日）入稟高院，指於今年9月已獲高院頒發持久授權書，成為羅老太的受權人。他要求法庭宣告該授權書對受託人有約束力，受託人須繼續就羅氏基金發放款項予羅老太的滙豐銀行戶口，羅旭瑞則可全權操作該戶口。

申請人是作為羅杜莉君受權人的羅旭瑞，答辯人分別是滙豐國際信託有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司。據入稟狀指，羅旭瑞於2020年9月4日向法庭申請成為羅老太的受權人，並於今年9月13日獲高院頒發持久授權書，成為受權人。申請人要求法庭頒令，該授權書對兩名被告有約束力。申請人又要求法庭裁定在授權書有效下，受託人須繼續就羅氏基金發放款項予羅老太的滙豐銀行戶口。申請人亦要求法庭頒令根據授權書他作為羅老太該戶口的簽署人並可操作該戶口。

資料顯示，羅老太於2016年尾入稟高院，羅氏基金受託人滙豐國際信託，指對方不聽其指令，並要求受託人交代帳目及賠償。不過高院於2019年頒下判詞，認為羅老太對於信託成立及管理的基本資料似乎不認識，不相信她與受託人有「共識」，即受託人要聽她指示管理信託，故裁定敗訴。羅老太其後提出上訴亦被駁回。

案件編號：HCMP 2421/2023