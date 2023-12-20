蔡天鳳碎屍案　鄺氏3人加控阻止合法埋葬屍體　前家姑保釋被拒

名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家殺害分屍案，6人先後被拘捕及起訴，其中姓鄺前夫、前家翁及前大伯被控一項謀殺罪，前家姑被指疑在案發後刪除訊息及通話紀錄，被控以妨礙司法公正罪，其餘兩人涉嫌協助鄺港智逃走，被控協助罪犯罪。6人今（20日）分成3案於九龍城法院再提訊。鄺氏3人被加控阻止合法埋葬屍體罪，3人將轉介往高院審理；前家姑的案件會轉介至區院審理；其餘2人的案件則再押後。6人的案件分別押後至2024年1月29日至2月29日再訊。蔡的前家姑申請保釋，結果被拒，須續還押。

案中涉及被告，包括死者前大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士）、前家姑李瑞香（63歲，退休人士）及前夫鄺港智（28歲，無業）。姓鄺3人被控於今年2月21日，在大埔汀角路龍尾村一單位內謀殺女子蔡天鳳。李瑞香則被控於今年2月23日，銷毀對她進行刑事調查謀殺的資料。

鄺氏3人今日被加控一項阻止合法埋葬屍體罪，指他們於2023年2月21日至2月23日，在大埔汀角路龍尾村阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。此控罪和謀殺將交付高院審理，法庭押後至明年1月29日，在東區法院展開交付高院程序，期間3人續還押。至於李瑞香方面，控方指，針對她的控罪將轉介區院審理，此案押後至明年1月31日再訊，以便準備相關轉介文件。李瑞香有保釋申請，控方反對，裁判官最終駁回申請。

另外兩案各涉一名被告。任遊艇公司職員的41歲被告林舜，及報稱無業的29歲女子潘巧賢，同被控於2023年2月24日在香港某處，當鄺港智犯可逮捕的罪行即謀殺罪，而知悉或相信鄺就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理解釋下，安排鄺港智乘坐遊艇至澳門，而意圖妨礙拘捕或檢控鄺港智。此兩案押後至明年2月29日再訊，讓控方索取進一步法律意見。潘巧賢的代表大狀今日申請更改保釋條件，讓她離開香港。控方反對。裁判官聽罷陳詞後，拒絕此申請，下令被告在保釋期間不得離港。

案件編號：KCCC 577、640、666/2023