沙頭角元旦日再開放　中英街公園設瞭望台　還原過百年火車站

第二期沙頭角開放計劃將於明年1月1日展開，首階段容許每日最多1,000人經網上申請禁區許可證後，進入除中英街以外的整個沙頭角遊覽。當局將中英街檢查站前的中英街公園重新修葺，設有瞭望台讓遊客「遠眺」未能進入的中英街，遊客亦可購買許愿卡寫下心願後掛在瞭望台的欄杆上。另外，公園亦設有1比1大小的蒸汽火車頭複製品，以及模仿香港舊式火車站的擺設，還原逾百年前連接沙頭角與尖沙咀的火車站。

此外，第二期沙頭角開放計劃亦有多個新景點，包括舊的沙頭角消防局，沙頭角郵局、全港最大廣洲式騎樓群新樓街、展示國家級非物質文化遺產沙頭角魚燈舞場景的魚燈廣場、描繪沙頭角傳統文化活動的順平「壁畫街」等。

為配合開放計劃，即使明年1月1日元旦當天為公眾假期，沙頭角郵局亦會特別開放，並發售6款以早前沙頭角攝影比賽得獎作品製作而成的明信片，同時亦有2款沙頭角獨特的紀念印，其中一款只會在1月提供。另外，沙頭角街市亦身成海味街，出售由沙頭角漁民魚獲所製成的海味，同時設有紀念品店及紀念品自動售賣機，售賣T-Shirt、環保袋等紀念品。

當局表示，第一期開放至今有852團進入沙頭角，旅客人數逾3.3萬人，觀察到對區內未有太大影響，居民亦普遍接受，故推出第二期開放計劃。至於中英街則因保安原因現階段未有開放，未來會視乎第二階段落實情況再作安排。區內食肆負責人蘇先生指第一期開放時區內商戶受惠較少，期望第二期開放人流有所上升，生意約可提升一至兩成。