不服盜竊罪成囚8個月　女警長上訴法官押後裁決

曾任少年警訊聯絡主任的女警長，被指在少年警訊會所偷取電腦記憶棒及總值2400港元的書店書券，她於去年經審訊後被裁定3項盜竊罪全部罪成，被判囚8個月。女警長不服定罪及刑期並獲准保釋往高院上訴，高院今（20日）開庭處理其上訴。上訴方指原審裁判官對上訴人的立場偏頗且作出不恰當推論，又認為刑期過重。不過暫委法官郭啟安提出身為警務人員知法犯法，實屬「好嚴重」判刑要收警剔及阻嚇作用，如案件性質嚴重，失去長俸亦屬咎由自取。法官最終就上訴押後裁決。

任警長的49歲上訴人陳惠嫻，現時正停薪留職。她被控於2019年12月21日，在上水圍大埔區少年警訊會所閱讀室內，偷竊2支刻有「大埔區少年警訊」字樣的記憶棒，以及8張50港元商務印書館書券，上述物品為女警長3943吳詠璇的財產；及另被控於同日在同一會所的電腦室內，偷竊屬於男子羅逸俊的20張100港元商務印書館書券。

上訴方投訴指原審裁判官裁決顯示對上訴人有偏頗，且就部份辯方證人的證供作不利猜測，裁判官雖有提醒證人部份問題有權不作答，但不作答後他卻指對方避而不答，對其誠信抱懷疑。上訴方又指裁判官就上訴人的行為作出不恰當的推論，如指當時上訴人忘記該處裝有閉路電視，才會作出偷竊行為，卻拒絕接納上訴人指怕小朋友見到很多書劵蜂擁而上，才預先收起一些，亦可能「失竊」的書劵可能已派發。至於記憶棒，裁判官亦拒絕接納上訴人指她早獲答允可取走該些紀念品；控方則回應指，裁判官是獨立分析每名證人的證供，包括辯方證人，並認為其裁斷正確無誤，高院亦不應干預。控方亦認為裁判官並沒有作出任何不恰當的推論，至於刑期方面，上訴人是在警方的會所及在聯歡會上干犯3項盜竊罪，判刑並非過重。

案件編號：HCMA 391/2022