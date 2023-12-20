本港港口輸大灣區　吞吐量恐跌出10大　港府急覓出路改善

本港作為港口中轉樞紐的地位下降。港府今日(20日)發表《海運及港口發展策略行動綱領》，提出4大方向以增強競爭力，並在當中提出多項香港港口的弱點，包括價格競爭困難、港口綠色措施推行緩慢、港口未完全自動化，以及面臨人手不足等多個問題。為改善問題，港府提出10個策略及32項建議行動。

今年2月政府提出展開此行動綱領，目標提升香港海運及港口業的發展潛力。港口發展專員暨運輸及物流局副秘書長陳婉雯介紹行動綱領的重點，她表示海運發港口業是香港經濟的重要一環，其經濟貢獻佔本地生產總值的4.1%，即1,118億港元，及總就業人數的2.1%，約提供7.84萬個職位。不過，大灣區的港口擴建速度超過香港，且提供比香港更實惠的價格，而在疫情高峰期，中港邊境關閉期間，有部分船舶已選擇了附近的港口，香港作為轉運樞紐的地位正在下降。

海事處處長袁小惠表示，本港新冠疫情前的港口費收入，每年可有近2億港元，但在2023/24年全年的收入僅約1億多港元。對於2022年香港貨櫃吞吐量排名全球第9，被指有可能日後跌出頭10名。運輸及物流局局長林世雄表示，今年至10月為止，對比2022年本港吞吐量下跌約13至14%左右，而港口活動與全球外圍經濟因素有大影響，有部分問題非完全自己能控制到，但自由港、追更港、補時港的美譽，以及簡單稅制，仍是本港港口的優點，會再看看是否有任何地方能再提升香港港口的地位。

他又提到香港港口是全中國唯一用普通法的城市，故相信對其他國家來說吸引，林世雄又指即使香港港口的價格不及大灣區便宜，但仍有其本身優勢，例如效率高等。林世雄又稱會再研究船務管理、代理、租賃以外的稅務優惠，現時未能回應有關稅務優惠的確實數字。被問及32項建議行動是否等於港府的關鍵績效指標(KPI)，林世雄認為各項行動均有標示時間性，會顯示不同類別的措施會在何時做到，未來會不斷檢視措施成效是否需要更新。另外，他亦提到，本港憑優越地理位置和優勢，絕對有能力成為全世界首屈一指的港口。

另外，陳婉雯表示，明年內將會研究提供高品質綠色燃料加注可行性及制定行動策略，另外在明年起也會與香港海運港口局合力推動業界的綠色可持續發展，培養專才，並就構建聯通機場、港口、其他相關物流信息平台展開顧問研究；投資推廣署會加大力度招納航運公司落戶香港，研究重點海運商業領域推行稅務寬減措施，期望有助爭取新貨源。

人才方面，運輸及物流局常任秘書長陳美寶表示培養人才是重要措施，大部分會在2024年起執行，會在海運及航空人才培訓基金，參與多遲9萬人次，希望未來受惠人數可大大提升；另外會與大灣區及其他港口合作發掘其他機會，例如加深人才和更多資格互認等。