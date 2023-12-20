電話卡實名難遏電騙案　通訊辦補鑊推短訊發送人登記制

俗稱「太空卡」的電話儲值卡實名制自今年3月實施，至今電話騙案卻愈發嚴重，更蔓延至通訊軟件等。通訊事務管理局辦公室今日(20日)宣布，將於下周四(28日)起推出「短訊發送人登記制」，並率先於電訊業實施，首階段涵蓋中國移動香港、香港寬頻、數碼通等23間電訊服務供應商，協助市民識別短訊發送人的身份，提防短訊詐騙。

根據登記制，「已獲認證的發送人」會使用以「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」，向本地流動服務用戶發送短訊，例如中移動香港的「#CMHK」、「#CMHKebill」；香港移動的「#csl」、「#1O1O」；數碼通的「#SmarTone」等。市民可透過通訊辦網站查閱首批參與登記制度的電訊服務供應商名單。

通訊辦助理總監(規管)湛兆仁指，首屆度將設4個月過渡期，期間電訊服務供應商亦有機會以不含「#」號開頭的名稱發送短訊。他續指，所有獲認證的發送人，須向通訊辦登記，任何未登記的發送人，若其名稱含有「#」號，無論開頭、中間或結尾位置，其所發出的短訊均會被攔截，杜絕出現假冒情況。

現時電訊公司會向其服務使用者發出如續約、購買額外數據等短訊，這類短訊通常需要輸入數字等回覆。湛兆仁表示，因技術限制，這類需要回覆的短訊，無法在發送名稱上加入「#」號。換而言之，即使在4個月過渡期後，市民仍有機會繼續收到發送名稱沒有「#」、但來自電訊商的短訊。他強調，詐騙短訊通常載有超連結，透過點擊連結後填寫的個人資料、銀行或信用卡號碼，以騙取金錢而，而回覆類的短訊，則較少機會構成金錢損失。

根據通訊辦早前公布的消息，當局原定在今年底前於銀行業率先試行登記制，惟現時則改以電訊業先行。湛兆仁稱，當局一直與銀行業、金融公會等溝通，但業界仍有不少準備需處理，料最快明年第一季才能在銀行業推出。他又指，通訊辦會審視登記制的實施情況，與其他界別商討登記制的意向及制定具體時間表。