司法覆核挑戰警權吞敗　青年再申覆核質疑行人路規劃失調

青年繼早前入稟高院申請司法覆核，挑戰警方截查及要求查閱其身份證但失敗後，於昨日(19日)又入稟高院申請司法覆核挑戰政府有關城市規劃政策。他認為政府的規劃失調，以致出現行人路過窄從而令市民須衝出馬路而觸犯《道路交通條例》須罰款。他要求法庭頒令現時因被指亂過馬路而要罰款的政策不合憲，並要求政府重新作出道路規劃。

申請人是曾浩銘(譯音)，其自行撰寫的入稟狀把香港政府、運輸署、發展局及立法會均列為擬答辯人。他又表示自己需要支付亂過馬路的罰款，而沒有錢支付訟費，並表明擔心要分擔律政司的訟費。他指政府行政機關過往的城市規劃失衡，才出現市民亂過馬路的情況。他又認為因為市民是被逼亂過馬路，故認為現時《道路交通條例》下，因亂過馬路而被罰款屬加重市民負擔，且認為不合憲，要求推翻該條條例，並要立法會重新作規劃。

申請人指，因政府的規劃失衡，導致行人路狹窄，令市民在路上行走困難。加上路上不時出現滴水，而行人過路燈亦有不清晰及設計不良的地方，使到市民在過馬路時亦有困難。他又形容在行人路上行走，有時像打閃避球一樣，因此才需走出馬路，但卻被指亂過馬路而要罰款2,000港元，申請人認為屬不合理，因此入稟申請司法覆核，要求法庭頒令條例有違憲。

案件編號：HCAL 2285/2023