數字灣區3年方案「統一身份證」惹熱議　當局：是「統一身份認證」

中港日趨融合，人員交流頻繁。今日(20日)立法會推動新型工業化事宜小組委員會會議討論如何加強與內地的創科合作，以推動香港的新型工業化，期間議員吳傑莊指上個月廣東省政府發表《「數字灣區」建設三年行動方案》，其中涉及統一身份證的主張惹來熱議，詢問當局港人日後是否無需回鄉證。當局回覆指，有關「統一身份證」的說法只是誤解。

副政府資訊科技總監黃敬文指有關數字灣區的文件提到的是「統一身份認證」，而不是「統一身份證」。黃說廣東省目前有一個統一身份認證平台，廣東省居民只需登入身份認證平台之後，就可以使用不同部門或部委所提供的服務，而跨境通辦早前就有一項新猷，就是將香港政府的「智方便」同統一身分認證平台接通。換言之，「智方便」的用家亦可使用廣東省統一身份認證平台的服務，便利港人處理內地事務。

就會議上有議員關注新型工業化的生態和就業，創新科技及工業局副局長張曼莉回應指，當局引進的企業不少都和先進製造相關，如新能源汽車的「心」和「腦」的龍頭企業都來到香港，包括全球領先的鋰電池代表、以及新能源汽車的芯片公司。與此同時，最近有企業同港方簽署合作備忘錄，將投資69億元興建一所本地廿多年最具規模的晶圓廠。而今年10月至12月的季度，政府已引進6間龍頭及重點企業，料可帶動未來在港投資逾133億元，創造逾1900個就業職位。

張又說明白企業起動業務發展需要技術人才，而「新型工業加速計劃」就有一項針對一些重點企業的措施，便利引進本地沒有的境外人才，當局亦鼓勵企業引進海內外的頂尖科研人員、或先進製造技術的人員來港培育本地人員，當局又透過同生產力促進局合作「新型工業化及科技培訓計劃」，以政府出兩元，企業出一元的形式，資助企業培訓本地員工。政府希望爭取更多企業來港壯大生態系統，同時間讓年輕人或畢業生看到創科產業亦是一條出路並樂意投身相關領域。