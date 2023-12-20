4美容院用冒牌瘦身儀器　女店東及4美容師被捕

香港海關版權及商標調查科早前接獲舉報，指有美容院懷疑以冒牌儀器提供美容瘦身療程服務。人員經深入調查及商標持有人協助下，今日(20日)採取行動，分別到石門、旺角、荔枝角及荃灣，突擊搜查4間美容院，檢獲6部冒牌美容儀器，市值約36萬港元，拘捕5名女子(32至49歲)，包括1名店主及4名美容師，涉嫌違反商品說明條例。

涉案美容院會透過網上社交平台招攬客人，初時只會透露所屬美容院的區域，待顧客落訂後才告知正確地址。今次檢獲的冒牌美容瘦身儀器共涉及兩款商標，從外觀至功能上與正版有很大分別，正版會貼上商標標誌及生產標籤，亦有USB位可連接其他器材，而冒牌貨並沒有以上特徵，機器顏色亦有異。冒牌貨功能輸出亦不及正貨，其使用時安全性存疑，或會令消費者皮膚紅腫及灼傷。

正版儀器價錢由60至100萬港元不等，冒牌貨則6萬港元左右。如使用正貨的美容院，療程價錢由約1,000至3萬港元，而上述美容院收費由500至1萬港元，與使用正貨美容院價錢相差3分之1。

海關提醒商戶，管有冒牌物品作商業用途屬於嚴重罪行，需要負上刑責。而市民亦應光顧信譽良好的店舖或美容院，如對貨品或涉及提供療程儀器有懷疑，應該向相關儀器商標持有人或者代理查詢。