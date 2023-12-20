退役「烏蠅頭」列車「駛至」灣仔海濱　明起朝10晚10開放

兩卡已退役的東鐵「烏蠅頭」列車「駛至」灣仔海濱「水上運動及康樂主題區」，並增設24小時開放的「海濱站」。車廂將在明天(21日)正式開放予公眾參觀，市民可朝10晚10進內參觀。

第一卡「烏蠅頭」的車廂內部設計分為兩區，一區原汁原味保留烏蠅頭車廂，另一區則為聖誕限定的黑白手繪風中央車站設計，供市民「打卡」。而聖誕布置只會開放至明年一月初。第二卡車廂則把座椅及扶手等部件移除，改裝成多用途工作室，供社區團體舉辦活動或工作坊等。多用途工作室後方的駕駛室門則換上透明玻璃門，供市民一睹駕駛室。

要進入車廂參觀，市民會先經過新設的樓梯或進入階梯式設計的「海濱站」月台。展區亦設置站牌、觀景台、圓形多用途廣場、人造草地、遮陽設施和夜光步道等，供市民休憩。另外，「海濱站」上亦豎立一棵13米高的聖誕樹，為車站增添聖誕氣氛。

俗稱「烏蠅頭」為港鐵東鐵綫中期翻新列車，由俗稱「黃頭」的第一代電氣化火車改裝而成，在去年5月6日全部退役。港鐵將當中兩卡退役列車捐贈予發展局，並重置於灣仔水上運動及康樂主題區，以作展示及公共活動空閒。港鐵車務及創新總監李家潤表示，每輛退役列車，都是和香港市民一同成長，承載港人的集體回憶期望市民和來自世界各地的遊客，會喜歡新的海濱站、新地標。