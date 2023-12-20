運輸局擬修例規管網約車　明年中聽取意見　的士業界滿意答覆

的士業界今日(20日)再與運輸及物流局、運輸署會面，商討如何處理非法出租或取酬載客活動。運輸及物流局表示，港府會研究規管網約出租汽車平台，計劃於明年中就有關規管所涉及的政策和法律觀點，以及海外經驗研究所得的考慮要點，與議員、業界等溝通及聽取意見。與會的士業界滿意局方的回覆。

運輸局表示，港府早前已公布會啓動檢視現有法例，以期更有效處理非法出租或取酬載客活動；亦會研究如何規管網約出租汽車平台，以期只有的士及持有出租汽車許可證的車輛可透過平台提供服務。局方又指，樂見今天同與會的士業界代表進行務實交流和解決問題。

當局續指，執法部門會繼續安排適當資源加強打擊非法載客取酬活動，並歡迎市民及業界提供資料舉報非法載客取酬活動，部門定會嚴肅跟進和調查，並會對具足夠證據的活動執法。

香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭則表示，當局承諾半年內修例規管網約車平台，執法部門亦短期內加強執法打擊白牌車。他指出，滿意局方的回覆，呼籲的士司機「忍多一陣」，相信短期內將有成果。的士團體上月曾經組織罷工行動，抗議政府打擊白牌車不力，但不足一日因為場地問題等原因而宣布取消。