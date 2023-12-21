女子交友App誤墮投資騙局　轉帳16次至多個戶口損失逾82萬

聖誕佳節及新年將至，不少單身人士希望利用交友App在節慶「脫單」，過一個甜蜜聖誕，不過要小心誤墮投資陷阱，結果導致人財兩失。執法部門表示，一名女子透過交友App結識一名網友，雙方聊得情投意合之際，女子被對方游說到虛假投資平台KBFG開戶投資，並分別16次將本金轉帳至多個本地銀行戶口。其後女子欲提現時，卻遭平台以不同藉口阻止，損失超過82萬港元。

當局例出8個詐騙投資平台或手機應用程式，提醒市民應避之則吉，分別為DF-MAX、HKEXCOIN-CLOUD、Otsmx、Phoenix、ProEX、JWT金融平台、LB金聯，另外有一個假冒中銀慧投資產管理服務的應用程式，市民亦應留意。

執法部門提醒，網上交友應時刻帶眼識人，即使在交友App與心儀對象成功配對，如從沒有面對面跟對方接觸過，而對方不斷游說你參與投資計劃，便肯定「有伏」。另外，轉數快「高危警示」已經推出，如收款人的轉數快識別代號與詐騙有關，並在「防騙視伏器」內標籤為「高危有伏」，轉帳確認頁面便會彈出高危警示。