據了解當局延長「三會」任期3個月　至3月31日

新一屆區議會任期將在明年1月1日起開展。據悉，港府在本周一（18日）向「三會」成員，即分區委員會、地區防火委員會及地區撲滅罪行委員會發信，宣佈將「三會」委員的任期由原定下年年初到期，延長至下年3月31日。當局解釋安排是為了配合開展地區治理的新篇章。

有「三會」成員透露，在公布延任安排前，政府未有向「三會」成員「打招呼」，或詢問延任的意願。不過該成員指，延任委任的公職非首次，政府以往也不會先問有關成員意願，相信是次安排是與「（政治）大環境轉變有關」。

另外，有不少「三會」成員都在近日的區議會換屆選舉中晉身區議員，而政府近日亦公布「履職監察機制」，嚴格規定區議員日常工作，包括大會出席率要達8成、區議員必須參與每周一次的「會見市民計劃」等。外界關注在區議員工作日漸繁忙的情況下，當局日後會否仍委任區議員出任「三會」。該成員表示，政府暫未有就此明言，但以往亦有不少區議員同時為「三會」成員，相信不會影響工作，反而認為是相輔相成。

事實上，港府以往都曾以受疫情影響為由，延長「三會」成員任期，不過當時有部分人質疑疫情與「三會」委任並無關係。而當局在去年亦將分區委員會的任期縮短至一年，與防火以及滅罪委員會看齊，當時就有指調整是為配合區議會改革。