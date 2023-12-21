東方日報A1：債台高築圖一鑊熟　斬妻女後焚屋　男戶主燒焦

疑嗜賭致欠債纍纍的中年三行工人，昨晨在黃大仙東頭邨住所突然失控揮刀，熟睡中的妻子慘被斬傷，兩女兒乍聞尖叫聲救母，糾纏間長女同被斬傷，3母女突圍逃出單位向鄰居求救。案發單位未幾起火，火勢猛烈傳爆炸巨響，消防救熄後在單位發現相信是男戶主的焦屍及殘留助燃劑。經初步調查後，不排除男戶主因債台高築擬與妻女一鑊熟，最後焚宅命喪火場。死者的妻女3人以及3名住戶需要送院，另約30居民須冒寒疏散，執法部門把案件列縱火及傷人，將繼續調查火警成因。

葬身火海的男子王偉雄（49歲），與同齡的姓盧妻子及兩名分別16及12歲女兒，一家4口同住東頭邨貴東樓一單位。消息指，王從事三行工作，近日向妻子表示工作不快，且因嗜賭致債台高築，積欠約150萬元債項。昨晨7時許，有人趁妻子在睡房熟睡之際，擸刀向她狂劈致其左後腦中刀浴血，盧婦遇襲尖叫，驚動鄰房兩名女兒起床查看。長女赫見母親中刀受傷，慌忙上前阻止，糾纏間她手腕和左額中刀淌血，盧婦目睹長女受傷，慌忙攜同兩女奪門而出向鄰居求助。

未幾，王的住所突然起火並傳出爆炸巨響，屋內瞬間火光熊熊，火勢頗為猛烈，玻璃窗更被燒爆，有街坊見狀慌忙報案求助。消防趕至拖喉灌救，迅速把火勢撲滅，同時在屋內發現一具燒焦屍體。同時，人員在大廈大堂發現盧婦及其兩名女兒，遇襲母女雖傷勢較嚴重，幸經治理後情況穩定俱無性命危險；另有一名姓吳（60歲）女住戶、其兩名俱姓陳的女兒（28歲及22歲）因吸入濃煙不適，同需送院治理。

消防處表示，在接報上址發生火警後約5分鐘趕至現場，並派出一隊煙帽隊及開動兩條喉灌救，同時出動搜救隊協助疏散大廈內30名居民。初步顯示單位睡房首先起火，火場面積約6米乘5米，消防於早上7時47分把火勢救熄，經初步探測後，發現單位內殘留助燃劑，且火勢蔓延速度極不尋常，認為起火原因有可疑，遂轉交執法部門跟進。

執法人員指，火警中燒焦的死者身份，相信是男戶主，其死因有待驗屍後確定，初步調查無證據顯示案件涉及其他人，相信案件屬於家庭糾紛。事發時戶主一家並無發生爭執，女事主受傷經過、涉案兇器及單位起火原因等仍有待調查，案件列作「縱火」及「傷人」跟進。據悉，涉事家庭並無家暴紀錄，不排除有人因欠債無力償還，刀斬睡夢中的妻子後，擬全家一鑊熟犯案。個案已轉交社會福利署跟進，煤氣公司已派員到場檢查喉管，並無發現有煤氣洩漏，消防經視察後亦無發現單位內有煤氣爆炸痕迹。

事件中，消防處共派出63名消防員、28名救護員、至少11輛消防車及8輛救護車、一輛輔助醫療裝備車、一輛快速應變急救車及一輛流動傷者治療車到場救援。

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