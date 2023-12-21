科技園公司與奇安信簽合作備忘錄　強化網絡安全

香港科技園公司上周五(15日)與內地網絡安全企業龍頭奇安信簽署合作備忘錄，奇安信將會落戶科學園，並設立國際研發中心，成為園區規模最大的網絡安全企業，雙方均期望在網絡安全研發上取得突破，攜手建設香港成為國際創新科技中心。

簽署儀式在創新科技及工業局局長孫東教授，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室資訊中心主任郝銀星博士，引進重點企業辦公室主任容偉雄，創新科技及工業局副局長張曼莉，香港科技園公司行政總裁黃克強，以及奇安信集團副總裁楊洪鵬共同見證下，由香港科技園公司首席企業發展總監姚慶良博士工程師，及奇安信集團副總裁張帆代表簽署備忘錄。

香港科技園公司首席企業發展總監姚慶良博士指，「奇安信已租用了科技園約5,000方呎的樓面面積，初步投資額約2,300萬元，冀透過今次合作進一步推廣網絡安全，將相關應用擴展至不同場景。」

他又提到，現時科技園公司提供的服務相當多元，既會協助企業配對及尋找適合投資，又 積極尋找合作夥伴，而奇安信落戶，正好在創科生態圈上帶動網絡安全的發展，亦是非常重要的合作夥伴。

奇安信科技集團股份有限公司副總裁楊洪鵬則稱，落戶科學園是看到香港有區域發展優勢，是國際化的標誌，而且香港多所大學排名全球百強之內，具足夠的人才儲備及科研能力，再配合內地豐富的網絡安全經驗，相信未來可為本港構足一條堅韌安全防線。