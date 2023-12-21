港口中轉樞紐地位降恐跌出10大　當局死撐貨櫃吞吐量非唯一指標

本港作為港口中轉樞紐的地位下降，2022年香港貨櫃吞吐量排名全球第9，有可能日後跌出頭10名，港府急謀應對，發表《海運及港口發展策略行動綱領》，提出4大方向以增強競爭力。運輸及物流局局長林世雄今日（21日）在電台節目表示，政府有願景將吞吐量及排名回升，本港弱點是自動化不足及成本高，但亦有包括國際聯繫強，司法制度用普通法，稅制簡單等優勢，而且本港是自由港，貨物資金人才和資訊流通。

林續稱，吞吐量不是海運事業的唯一指標，海運活動還包括船舶的管理、租用、經紀、代理、海事保險、法律、仲裁等海運服務，都是相當重要，他期望本港在這方面再加強。他表示，希望擴大海運商業群，提供活躍、蓬勃和多元化的海事服務，而目前本港跟海運和港口相關的公司有約1,100家。至於推動綠色港口方面，屬過渡性的提供液化天然氣，明年會有定案，如何加注新一代綠色能源例如甲醇、氫，明年亦會提供路線圖。

在地緣政治下，世界生產基地改變。香港付貨人委員會主席林宣武今日同樣在電台節目表示，很多生產商不再在南中國設廠，改在東盟、印度或非洲設置生產線，而大灣區內的碼頭亦有不同分工，直言香港港口吞吐量回復至世界第一的機會很渺茫。他認為香港港口要「重質」，不是再「重量」。對於行動綱領中提到要打造香港成為綠色能源加注中心，林指出相當重要，因為世界的遠洋船公司已經作出減碳承諾，但目前很少國際港口可以加注綠色能源；加上香港有優良的海事服務，可以吸引遠洋船來港。不過，林又表示，綠色能源的基建和燃料費用高昂，政府需有足夠人力物力，落實綱領多項措施。