Carousell洩逾32萬港用戶資料　私隱署：漏放過濾器致黑客有機可乘

就交易平台Carousell的用戶個人資料外洩並遭黑客擷取的事故，香港私隱專員公署今日(21日)發表調查報告，形容情況嚴重，反映平台上的私人帳戶並非百分百安全，市民不應

隨便上載個人資料。個人私隱專員鍾麗玲指事件源於 Carousell Limited 向公署通報資料外洩事故，指一個網上論壇聲稱可出售260萬名Carousell用戶的個人資料，當中包括324,232個香港用戶帳號的個人資料外洩。

根據調查所得，私隱專員公署認為事件是Carousell集團在2022年1月開始進行系統遷移時發生疏忽形成保安漏洞，漏放了一個過濾器導致黑客有可乘之機，令本應不會顯示的私人帳號個人資料如用戶名稱、姓名和個人頭像等被無意公開，而集團於2022年9月15日為一項新功能進行標準檢的過程中才發現並修復了這個保安漏洞，經分析後認為該應用程式介面未有被異常濫用的情況，但其實有攻擊者已於2022年5月及6月通過一個來自緬甸的互聯網服務供應商的IP位址擷取了46個Carousell用戶帳號的資料，並依此來追蹤大量其他Carousell帳戶獲取了他們的個人資料。

鍾麗玲表示，Carousell Limited沒有採取所有切實可行的步驟，確保涉事的個人資料受到保障而不受未獲准許的或意外的查閱、處理、刪除、喪失或使用所影響，因而違反了保障資料第4(1)原則有關個人資料保安的規定。私隱專員已向 Carousell Limited 送達執行通知，指示該集團所違反的事項，以及防止有關違規情況再次發生。鍾麗玲相信外洩的個人資料已被不法之徒取用，但有關調查已不屬公署的職權範圍。