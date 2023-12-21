中大委任趙偉仁為新任醫學院院長　明年2月接任陳家亮

中文大學今日（21日）宣布，校董會通過委任中大醫學院外科學系教授趙偉仁為新任醫學院院長，任期由2024年2月1日開始，接替出任院長逾10年的陳家亮。趙偉仁表示感謝陳家亮過去10年領導的成果，將秉承優秀成果繼續在醫學教育方面不斷求進，栽培新一代才德兼備的醫護人員，並繼續在醫學科硏的領域上追求突破，造福人類健康。他又表示未來數月將與不同持份者會面，聆聽他們對醫學院的期望和建議，並在往後的日子，與學生、教職員、校友和社會不同界別人士一起為市民大眾的健康積極貢獻。

趙偉仁於1994年畢業於中大醫學院，為第九屆醫科畢業生，於2001年成為香港醫學專科學院院士，愛丁堡皇家外科醫學院院士，並於2009年獲得香港中文大學醫學博士學位。而他於2005年加入中大醫學院外科學系，現任中大醫學院外科學系上消化道外科及代謝外科教授及主任，同時為醫學院副院長（外務）、InnoHK醫療機械人創新技術中心主任、中大消化疾病研究所內鏡中心總監，及香港中文大學周毓浩創新醫學技術中心主任。

中大遴選委員會今年1月起全球招聘院長，經全面考慮來自世界各地的提名和申請後，一致推薦趙偉仁為最適合人選，並由校長向校董會推薦出任院長。按委任程序，已於早前安排趙偉仁與醫學院師生會面，就醫學院的未來發展交換意見，並在2023年12月獲校董會委任為新任醫學院院長。