支聯會顛覆案　鄒幸彤申保釋被拒　案件或明年下半年開審

已解散的支聯會、前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控煽動顛覆政權案，早前已完成交付程序，並將於高等法院進行審訊。正在還押的鄒幸彤今（21日）往高院申請保釋，國安法指定法官、高院法官陳慶偉聽取雙方陳詞後拒絕其申請，並指沒有充足理由相信鄒幸彤不會繼續實施危害國家安全行為。據庭上披露，案件很大可能明年下半年便可開審。

本案4名被告依次是香港市民支援愛國民主運動聯合會、李卓人（66歲、工會幹事）、何俊仁（71歲、律師）及鄒幸彤（38歲、大律師），今日只有鄒到高院申請保釋。法官今亦批准豁免限制傳媒報道是次申請之理據。鄒的律師指，鄒需要聯絡證人及專家證人，故要求獲得保釋，但法官最終不批准其保釋申請。法官又指案件已暫定於明年2月15日進行管理聆訊，最快將於明年下半年開審，並交由3名國安法指定法官審理。

4名被告同被控一項煽動他人顛覆國家政權罪。控罪指，4名被告於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

案件編號：HCCC 155/2022