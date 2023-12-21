東方再度去信政府部門　檢舉YouTube渲染色情暴力

美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片充斥海量有問題影片，色情、暴力、血腥的影片多如牛毛，大肆渲染，從未收斂。東方今日(21日)就以上多個問題分別致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴。有議員及學者均要求相關部門應即時嚴肅跟進。

YouTube傳播的影片一直為人詬病，毫無監管，東方去年4月去信政府部門後，問題仍未改善，近期又發現有人巧立名目，將涉及女性陰部、胸部大特寫的「無格」淫片，以「精油按摩」、「除毛」、「母乳餵哺」等字眼上載便可規避該平台審查，任由淫片持續荼毒兒童及青少年心智。

事實上，多年來YouTube的影片充斥色情、暴力、血腥等內容，但該平台在影片審查方面充滿漏洞，有人只需將影片描述的字眼略為修改，就可以「掛羊頭賣狗肉」上載淫穢影片，荼毒兒童，而互聯網專家指一般針對色情網站的過濾軟件無法完全處理該平台上包含的色情資訊，家長需自行加強監察。

另外，YouTube亦有大量關於黑社會的影片，內容涉及不同黑社會人物及組織的動向、私怨等，影片製作者更會分析其中來龍去脈，彷彿為黑社會歌功頌德，隨時令青少年誤入歧途。針對上述問題，東方提出6大質詢，促請執法部門及電影、報刊及物品管理辦事處跟進，包括現時有何法例監管網上的色情資訊？部門過去曾否就有關網站的色情影片涉嫌違例作出檢控？會否主動展開調查？事後如何跟進？

即使YouTube明知有關片段含有色情成分，只會溫馨提示該內容涉及色情，詢問觀看者是否滿18歲及同意觀看，即使有關人士是未成年兒童亦無阻其觀看。此舉是否就可免卻YouTube分享色情影片的法律責任？部門是否因此不作出檢控？至於有關對黑社會人物、組織及行為作出宣揚的影片，會否構成煽惑他人成為非法社團成員的罪行？部門曾否作出檢控、主動展開調查及跟進？

議員葛珮帆批評，YouTube不良意識影片持續荼毒青少年，做法非常不負責任，惟YouTube伺服器設於海外，本港難以對平台內容執法。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，YouTube影片巧立名目，如「推油」、「除毛」等影片，然後出裸露鏡頭，對社會影響大，尤其是經常瀏覽YouTube的未成年人士，家長亦防不勝防。

不過，港府似乎「未有力度」去向Google跟進，陳認為理應軟硬兼施，與Google交涉及考慮立法嚴懲。現時AI技術審查應該難度不大，根本Google有心縱容，相關執法部門應作出監管，應立法有效打擊有關問題，本港保護兒童的民間團體可考慮在海外提出民事訴訟，令Google投鼠忌器。