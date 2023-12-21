廣華醫院涉將員工病況轉發多人群組　公署揭4機構不當使用個資

私隱專員公署今日(21)公布4間機構不當保留及使用僱員/前僱員個人資料的詳情。個人私隱專員鍾麗玲指過去過去5年，平均每年收到百多宗有關人力資源管理方面的投訴。而調查個案一的投訴人為醫院管理局轄下廣華醫院的員工。投訴人先後兩次透過即時通訊軟件直接向部門經理告假，並於訊息中提及他的病況。投訴人的直屬上司將告假訊息轉發至由47名與投訴人屬同一部門的員工的通訊群組，導致其病況不必要地向群組成員披露。

調查個案二的投訴人受僱於某奢侈品牌期間，曾向上司遞交一張醫療證明書，及透過即時通訊軟件提供一張醫生證明書。投訴人的上司將拍攝了醫療證明書的照片先後轉發至一個約有14名成員，及一個約有10名成員的工作群組，把投訴人資料向相關工作群組職員披露。鍾麗玲強調，除非得到當事人的同意，否則僱主或管理層只可將僱員的病假資料使用於處理病假申請，或與此直接有關的目的。而上述兩宗個案違反了保障資料第3(1)原則有關個人資料使用的規定。

至於調查個案三，助理個人資料私隱專員(投訴及刑事調查)關啟宇，指投訴人是某娛樂公司的前會計員工。他在任職期間曾被登記開立與該娛樂公司關連的網上銀行帳戶。然而投訴人離職後，仍不時於手提電話號碼收到銀行向他發出關於該帳戶的短訊。他曾就此多次要求該娛樂公司停止使用他的個人資料作相關用途，但未獲跟進。投訴人遂向個人資料私隱專員公署作出投訴。

關啟宇認為僱主收集僱員的個人資料包括其私人電話號碼，只應用於處理僱傭事務。雖然

個案中的投訴人曾同意星娛樂將其個人資料使用於登記該帳戶的網上銀行，惟離職後不再就此繼續給予同意，該娛樂公司在沒有投訴人的同意下繼續使用投訴人的個人資料登記該帳戶的網上銀行，有關做法違反了保障資料第3(1)原則有關個人資料使用的規定。

而調查個案四則涉及一間中醫診所和一間秘書公司。該中醫診所於投訴人在職期間，曾根據投訴人的指示更新其住址紀錄。後來投訴人離職，但一直沒有收到前僱主郵寄給他的「僱主填報的薪酬及退休金報稅表」(該報稅表)。其後投訴人發現該報稅表中填寫了他的舊住址，其副本亦被郵寄到投訴人的舊住址。調查發現，該報稅表是由一間秘書公司代為填寫，有關中醫診所在提供報稅用檔案予秘書公司時，沒有發現該檔案中所載的是投訴人的舊住址，而職員在寄送該報稅表副本時亦直接使用表格上所示的舊住址作郵寄用途。

私隱專員認為，將該報稅表副本寄往投訴人舊住址，亦令該報稅表中的個人資料有機會落入不明人士手中，導致當中投訴人的個人資料，包括姓名、身份證號碼及薪金資料有被外洩的風險。涉事的中醫診所在處理稅務及向投訴人提供有關稅務文件的副本時，沒有採取切實可行的步驟確保投訴人的住址是準確的，因而違反了保障資料第2(1)原則有關確保個人資料準確的規定。

《個人資料(私隱)條例》附表1的保障資料第2(1)原則訂明,資料使用者須採取所有切實可行的步驟，以確保在顧及有關的個人資料被使用於或會被使用於的目的(包括任何直接有關的目的)下，該個人資料是準確的。