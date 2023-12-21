港女赴台灣當詐騙集團車手　社交網分享行蹤落網

香港一名24歲女子在網上看到招募車手（負責提領及運送贓款的成員）的廣告，標榜「有吃有住還能拿錢」，於是購買機票，在上月26日入境台灣從事「短期打工」，聽從詐騙集團指示與受害人面交取款。她周二（19日）趁即將離台前的空檔，前往新北市逛街購物，遭專案小組掌握動態，申請拘捕令後將她當場逮捕。

台灣警方周四（21日）公布，受害人為家住新北市三峽區的38歲王姓男子，看到投資廣告加入「飆股群組」想賺大錢，嘗到甜頭後詐騙集團向他訛稱購買新股數量過多，必須面交現金。警員主動聯繫王男，稱其之前匯款的帳戶遭警示，他才驚覺受騙。警方翻查閉路電視，，鎖定與王男面交現金的蔡姓女子疑為香港旅客，周二搜尋到她的社交平台動態，發現她在三峽老街閒晃，於是前往盤查並拘捕，其後依詐欺及洗錢等罪嫌送辦，法院裁定羈押禁見。

警員在蔡女身上起獲大批偽造投資公司的證件、收據及犯案用的兩部手機及1萬餘新台幣（約2,500港元）贓款，但她否認犯案，稱不知從事的是詐騙工作，並找來律師協助。警員發現其手機內與詐騙集團的對話紀錄已刪除，但仍找到她拿着受害人交付現金的照片，罪證確鑿。警方指蔡女家住大埔，赴台後在三重一帶的商務酒店投宿，上月28日她掛上投資專員證件，前往三峽復興路向王男收取90萬元餘新台幣（約22.5萬港元），再上繳詐騙集團。這趟短期打工為期4周，她原定這幾天便搭飛機回港。

駐台記者宋江誠報道