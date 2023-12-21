12人蛇疑犯鄧棨然擬認藏汽油彈　妨礙司法公正案明年1.24再訊

12名香港人蛇於2020年8月企圖乘船偷渡到台灣，途中被內地海警拘捕，當中11人已先後由內地移交香港。餘下的鄧棨然，則因組織他人偷越邊境罪成，於內地被判監3年。刑滿出獄後，鄧由內地當局移交香港執法部門。他今日(21日)再被押解往區域法院，就原面對的藏汽油彈案，及因潛逃而加控妨礙司法公正案應訊。庭上透露，鄧棨然將就藏汽油彈案承認交替控罪，排期明年1月22日正式聽取答辯；至於妨礙司法公正案，則押後到明年1月24日再訊。期間被告續還押。

34歲被告鄧棨然，涉嫌在2019年在灣仔單位藏汽油彈而遭起訴，他之後獲法庭批准保釋外出，期間涉嫌偷渡到台灣，結果被內地海警截獲拘捕，並於內地被判監3年。在藏汽油彈案中，他被控一項串謀意圖危害生命而縱火罪，及一項屬交替控罪的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。控方今指，控辯雙方已達成認罪協商，被告將承認交替控罪，該控罪指他於2019年9月30日，在灣仔駱克道一個大廈單位，管有玻璃樽、乙醇及汽油等。至於串謀意圖危害生命而縱火罪則會存檔法庭。

就妨礙司法公正案，辯方申請押後，以便審閱文件及提供法律意見予被告。法官遂將此案押後至明年1月24日再訊。在此案中，被告被控於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港，通過導致喬映瑜、廖子文、鄭子豪、張俊富、張銘裕、嚴文謙、黃臨福、黃偉然、李子賢、郭子麟、鄧棨然及李宇軒逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查及/或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟。

案件編號：DCCC 323/2020、DCCC 1236/2023