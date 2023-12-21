打擊侵權卡拉OK歌曲　掃全港7間派對房拘5人

臨近聖誕，海關發現有派對房間在業務過程中提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用，經情報分析及深入調查後，關員成功鎖定多間派對房間，本月5日至20日在版權持有人協助下，於全港多區採取代號「喜鵲」行動，期間突擊搜查7間位於觀塘、屯門、荔枝角及葵涌的派對房間，懷疑經營者管有並提供侵權卡拉OK歌曲，同時檢獲7套用作播放該些歌曲的卡拉OK播放機，一台載有盜版電子遊戲的遊戲機及一批影音器材，估計市值約15萬港元。經初步點算，該批卡拉OK播放機共載有超過20萬首懷疑侵權歌曲。

行動中，海關拘捕3男2女(25至41歲)，涉嫌違反《版權條例》，當中4人是場所負責人，另有1人為店員。被捕人士已獲准保釋候查，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

調查人員表示，涉案派對房間均有利用社交平台宣傳和推廣他們提供消遣場地的業務，當中收取的費用包括使用場地的卡拉ok設施和遊戲機等，而經營該些場所的負責人表現得非常警覺，他們回應顧客問題時，只會提供派對房間的所屬區域，直至顧客支付全數金額和使用場地當日，才肯透露詳細的地址。另外，關員留意到大部分派對房間是以自助形式營運，經營者只會向顧客提供大門密碼，房間內並無派註任何負責人或職員，相信部分派對房間企圖利用此種手法，以逃避海關的執法行動。

根據《版權條例》，任何人在未得到版權持有人的特許下，為任何貿易或業務目的，又或在任何貿易或業務過程中，管有侵犯版權複製品，以祈令任何人可以使用該侵犯版權複製品，即屬違法，一經定罪，最高可被判就每件侵犯物品罰款5萬港元，以及監禁4年。