涉呃OT津貼被控8宗罪　退休總督察將不認罪　案件明年7.23開審

一名現已退休的警隊總督察被指在2019年在職時，於反對修訂《逃犯條例》風波期間涉嫌使用虛假文書，以詐騙逾時工作及紀律部隊逾時工作津貼，涉款約4.6萬港元。他被控1項在公職中行為失當及7項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪，案件今早(21日)在沙田裁判法院再提訊。辯方表明被告將不認罪，裁判官決定先排期於明年4月12日作預審，並排期於明年7月23日開審，預計審訊4天。候審期間被告續准保釋。

涉案56歲男被告葉春榮，報稱退休人士，退休前任職警隊總督察。辯方指已收到大部分文件的英文譯本，仍有部分被告錄影會面紀錄英文譯本將於本月底收到。辯方表明被告將不認罪，並主要爭拗在緊急及特殊情況下需否先獲得批准才可發津貼。另外辯方亦申請被告可在保釋期間可到內地處理其內地的單位之事宜。法官最終批准被告以20萬港元作現金保釋，及其妻以20萬港元現金作人事擔保，並准許離港。

被告被控1項在公職中行為失當罪，控罪指他於2019年8月7日與8月23日之間，身為香港警務處人員，在執行公職期間或在與其公職有關的情況下，促使向香港警務處提交虛假申請，即指他合乎資格申領因參與「踏浪者」行動有關工作的逾時工作及/或紀律部隊逾時工作津貼；需要工作執行「踏浪者」行動有關職務；及因此向香港警務處提交上述的虛假申請以作處理及批核。

被告另被控7項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪，控罪指他於2019年8月7日、8日、10日、12日、13日、17日、23日，於該7天意圖欺騙其主事人，即香港警務處，而使用一份對其主事人有利害關係的文件，即一份申領於上述7天的逾時工作，以及紀律部隊逾時工作津貼的電腦輸入文件，內附一份在要項上載有虛假，錯誤或欠妥的陳述，即被告葉春榮如申領所述逾時工作，及該代理人明知是意圖用以誤導香港警務處。

案件編號：STCC 1716/2023