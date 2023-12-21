詐騙投資者4億日圓兼洗黑錢　兩男認4罪押明年8.22判刑

兩名前銀行經理涉嫌和自僱財務顧問等人，串謀4名外籍人士，訛稱該銀行代表數間聲稱參與非洲投資項目的公司，持有最少33億歐元(折合約255億港元)資產；並透過虛假的銀行文件，詐騙多名日本投資者向涉案公司投資逾4億日圓(折合約2,840萬港元)。其中兩男今日(21日)在區域法院承認共4項串謀詐騙罪。庭上透露，他們擬在審訊中頂證同案其他被告。法官押後判刑，准兩人保釋至明年8月22日再提訊。

今日認罪的兩名被告是同為34歲的胡文浩及陳德政。他們同承認3項串謀詐騙罪；胡另承認1項串謀詐騙罪。案發時均是渣打銀行前客戶經理。同案3名被告為35歲梁浩賢、48歲羅文輝及53歲甘潔貞，其中梁案發時是渣打銀行前客戶經理，羅是自僱財務顧問，甘為ADF Capital Limited經理，3人均不認罪，排期2024年7月2日開審，預計審期15日。

同意案情指，2015年10月至2016年4月，胡文浩及陳德政未經授權，簽署看來是渣打發出的文件，表示渣打代表不同外籍人士持有總值33億歐元(折合約282億港元)資產；以及ADF Capital Limited在渣打擁有15億美元(117億港元)資產，聲稱資金可用於非洲多個投資項目。其後兩名被告又藉使用虛假資金證明書及公司退款承兌票據詐騙21名投資者，大部分均為日本人，涉款逾4億日圓(約2,840萬港元)。

案件編號：DCCC 175/2022