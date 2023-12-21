深圳灣截獲走私直通巴　揭地板維修空間藏780萬元燕窩及藥物

踏入年尾，鑑於內地對於貴價品的需求相當殷切，海關深圳灣旅客組的人員亦加強對北上跨境直通巴的截查，防止有人趁機走私。昨日(20日)，關員截查一輛準備前往廣東肇慶的直通巴，當時車上所有旅客已攜同各自的個人行李落車，準備到深圳灣管制站旅檢大樓辦理離境及清關手續，關員隨即對該巴士作出全面搜查，在車廂表面、內籠及旅客擺放行李箱的位置均無異常發現，但留意到車內走廊位置有3塊可以揭開、連接維修汽車零件空間的地板，其中一塊地板的螺絲位有被扭動過的痕迹，而且比其他2塊乾淨；加上司機表現慌張，又對提問支吾以對，認為情況非常可疑。

海關搜查司機的個人行李，從其背囊搜出2個可以打開車內地板的螺絲批，於是決定進行檢查，繼而發現地板下的汽車零件之間，有一個2米半長、2米闊及半米高的空間，內藏約150公斤燕窩及700盒藥物，估計市值約780萬港元，當場拘捕涉事司機。

今次是陸路恢復通關以來，涉及旅遊巴的走私案中貨值最高，被捕司機會被控以1項「企圖輸出未列艙單貨物」罪，案件將於明日(22日)在屯門法院提堂。隨着疫情過去，陸路口岸陸續恢復通關，不法分子利用不同走私方式，企圖躲避海關偵查，增加人員的執法難度。本案利用旅遊巴作為掩飾，並且費盡心思利用車內的維修空間收藏懷疑走私貨，惟最終仍然難逃法眼。人員補充，藥劑製品在內地及香港不論進出口均受管制，不法分子難以取得相關許可證，相信是進行走私的一大要因。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。