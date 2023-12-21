彩虹邨分3期重建料需時15年　居民可於美東邨重置或優先購綠置居

早前傳港府將啟動重建60年樓齡的彩虹邨，房屋局今日(21日)公布細節。當局表示，現時彩虹邨有7,400個單位，計劃將分3期進行，重建每一期會提供約2,500個單位，估計整個項目需時15年完成。當局指已物色同區美東邨2,860個單位，提供分期重置受影響的彩虹邨居民。而宏照道第二期綠置居有1,460個單位，將優先予有需要的彩虹邨居民購買。

房屋局局長何永賢指，彩虹邨平均樓齡達60年，維修保養開支愈來愈多，屋邨老化，故啟動研究重建，重建預計分3期進行，每期約2500個單位搬遷重建，初步估計重建後邨內有9200個單位，較目前多24%，惟當局暫時未決定哪些會優先進行重置，何指當局會在重建研究中，決定相關重置安排。

她又表示，當局會向彩虹邨居民提供搬遷津貼，按每戶人數決定，同時會讓受影響的商舖優先在房委會旗下的物業選舖。被問及為何選擇相對較遠的美東邨予居民，而不是較近的宏照道，何永賢表示，兩者同在黃大仙區中，當中美東邨戶數和分配與彩虹邨較一致，包括多一人單位，反而宏照道的小型單位只有2%，相差10倍。

當局指，會在明年農曆年後，與設計團隊落區聽取居民意見，以「與民共議」方式舉辦工作坊和問卷等形式吸納意見，會在明年年尾完成收集意見，相信屆時會有居民就建築物色彩設計安排提出意見，並將有關想法放入未來方案。

何永賢又稱，規劃彩虹邨的地積比方面，會在未來一年與規劃署一同研究，但由於彩虹邨範圍大，亦有交通擠塞問題，故今次彩虹邨會將附近交通網路一同改善，例如會擴闊道路等工程，強調整個項目不止增加單位，更是為整個小區改做和提升。至於重建後彩虹邨每橦層數、會否設停車邨等，何指有關安排為啟動計劃的細節，而9,200伙亦是「好粗略、初步嘅估算」，房屋居會與規劃署商討，會在研究完成後公布。