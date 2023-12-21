黎智英違國安案　法庭明日就控煽動罪檢控期限爭議頒判決

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，周一（18日）起移師西九龍法院（暫代高院）審理。控辯雙方就發布煽動刊物罪檢控期限陳詞。辯方認為控方超過半年才檢控是逾時；控方則表示，被告涉嫌發表至少161則煽動內容，屬持續犯罪。法官將在明天（22日）上午11時就此爭議頒判詞。此後法庭將會休庭至2024年1月2日，料屆時會正式聽取各被告的答辯。

辯方早前陳詞時指，發布煽動刊物罪提出的檢控，只可於犯罪後6個月內開始進行。所謂「開始」，意思應是被告就控罪被帶上法庭一刻。而控方所指控的案發時段，是2019年4月1日至2021年6月24日期間，即檢控期限最遲應為2021年12月24日。而控方卻是在2021年12月28日，即限期後4天，才在庭上正式加控被告有關控罪，認為控方逾時檢控，法院沒權處理。

控方則表示，控罪涉及的煽動內容有至少161則，橫跨時段為2019年4月1日至2021年6月24日。由於這個串謀計劃牽涉一連串犯罪行為，故屬持續犯罪，而非單一事件。當考慮半年的檢控期限時，應以2021年6月24日作為開端，而非2019年4月1日。據庭上早前透露，控方是在2021年12月中，通知法庭加控被告有關控罪。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，本案由3名國安法指定法官李運騰、杜麗冰及李素蘭審理。

案件涉12名被告，包括「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華，該兩人已在2021年8月承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪待判刑，此兩人亦將出庭指證黎智英。另外，6名前蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），則在去年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待黎智英案審結後進行求情及判刑，部分高層會出庭頂證黎智英。

案件編號：HCCC 51/2022