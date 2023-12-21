第二批110內地醫護來港交流　醫管局：海外人才120位接受聘書

大灣區醫療人才交流計劃第二期，醫管局主席范鴻齡表示，大灣區醫療人才將會派出10位醫生100位護士到港。而海外招聘方面，現時已發出160份受聘書，主要來自英國和澳洲，亦有包括美國、加拿大、荷蘭、印度、南非、台灣、馬來西亞等，已有120位人才已接受聘書，希望明年會全部帶入醫管局的人手範疇，現已有97名非本地培訓醫生在港，比幾年前多了，今次增長率高了，希望明年會有更多。

而環球醫療人才匯聚計劃方面，共有25位合資格醫生應徵，有一位來自馬來西亞已來港，而此25位醫生中有部分來自大灣區，范形容計劃是進度理想。退休後延任安排方面，有84%、約65位醫生自願留任，有55%、28位護士亦願意留任，進度理想。

醫管局又計劃成立全球人才招聘中心，以接觸海外私人執業醫生護士及私人專職醫療人士，明年立法會通過醫護有限度註冊後，相信可接觸更多非本地培訓護士，而中心亦可就不同醫護人員的個人的情況去商討如何來港。

范鴻齡又稱，醫管局將由明年起更新醫護人員的流失率計算方式，流失率近三個月持續緩慢下跌，而更新計算方式後，將不會再把退休後延任的醫生計算入流失率中。以今年10月底的醫生流失率來計算，流失率為5.3%，比起7月底的6%回落0.7百分點；而護士的流失率則為9%，對比7月底的9.5%，回落0.5百分點。范鴻齡指出，醫護人數錄得淨增長，對未來醫管局人手是審慎樂觀。

醫管局行政總裁高拔陞表示，未來冬季流感高峰期，聖誕新年長假期將會加強支援長老院舍，醫管局會安排人手應對，呼籲市民做好個人衛生及盡快接種疫苗。