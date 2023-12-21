港人聖誕與另一半慶祝意欲上升　調查揭6成人料消費較去年增加

聖誕節將至，香港婚活於11月中至12月以問卷方式訪問677人，以了解情人的聖誕消費意欲及模式，結果發現逾60%港人預料聖誕節的消費會較去年增加，慶祝的意欲亦有所提升，主要原因是因為個人收入有所增加。至於慶祝的方式，61%男士及68%女士表示會到餐廳吃聖誕大餐，其中逾40%指想到西餐廳吃聖誕大餐，其次為酒店自助餐，男士佔19%，女士佔23%，而逾40%人的預算為501至1,000港元。另外亦有29%男士及52%女士選擇到海外旅遊。

不少人會於聖誕節向心儀對象送上禮物，調查則發現19%男士受訪者沒有計劃送禮物，不過亦有21%男士想送珠寶首飾。而女姓最想向男士送上電子產品，佔21%，其次為沒有計劃送禮物佔17%。不過參考去年數據，上年有29%女士沒有計劃送禮物，今年只得17%，可見多了女士願花費買禮物慶祝。調查亦發現，有兩成半男士沒有想過收禮物，女士則最想收到珠寶首飾佔25%，有29%女士則指不想收到公仔等玩具。

香港婚活指3成男女願花$501至$1000買禮物，反映其實不用送一些很昂貴的禮物，反而應了解心儀對象的喜好、需要甚麼，根據這些準則揀選禮物反可突顯對對方的重視及心意。