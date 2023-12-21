連鎖痛症中心推銷預付療程　疑涉不良營手法

香港海關最近接獲多名市民舉報，指一間連鎖痛症治療中心以不良營商手法銷售預繳式療程，涉嫌違反《商品說明條例》。海關高度關注事件，並於今日(21日)調派超過40名人員，到涉事商戶位於不同地區包括尖沙咀赫德道的9間分店進行調查。

截至今日中午，海關共收到23宗舉報，人員已成功聯絡所有投訴人，並將深入調查每宗舉報個案，並會繼續密切留意涉事痛症治療中心及相關行業的銷售手法，如發現有商戶違反《條例》，會果斷採取執法行動。

海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶，在作出預繳式消費決定前要謹慎考慮；於購買服務後，應保留交易單據及相關紀錄，若日後需作出申訴，可作為基本資料。

根據《條例》，任何商戶如將虛假商品說明應用於向消費者提供或要約向消費者提供的服務，即屬違法。而任何商戶如使用騷擾、威逼手段或施加不當影響，因而限制或損害消費者在選擇及行為方面的自由，以致消費者作出交易決定，即觸犯《條例》中具威嚇性的營業行為的罪行。以上罪行一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。