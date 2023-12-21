孫中山紀念館展出1930年代教科書　訪客可體驗天台小學

孫中山紀念館明日(22日)推出新專題展覽「勤有功 戲有益：舊課本中的童玩」，運用多媒體互動元素和沉浸式空間，介紹內地與香港教科書在二十世紀初至中葉期間的發展，以及探討童玩於教學上的重要性。除欣賞珍貴展品外，參觀者可掃描展廳內的二維碼，獲取遊戲和玩具的資料，亦可在展覽特設的沉浸式空間，體驗1950年代的天台小學。展覽由明日至明年3月31日在香港中環半山衞城道七號孫中山紀念館舉行，免費入場

是次展覽共展出60餘組二十世紀初至中葉期間在內地與香港出版的中文教科書、遊戲和玩具，精選展品包括1930年代香港百利書店印行的《訓蒙三字經》、1932年上海廣益書局印行的《新童子尺牘》、二十世紀初的舒式華文打字機和昔日流行的毽子。

十九世紀中葉前，中國常用的教材是蒙學課本和科舉考試的用書，還有人物典故、詩歌選編、音韻格律及專為女子教育而編寫的讀物。近代中國編印的新式教科書在二十世紀初迅速發展，除了供給本地中小學使用，甚至遠銷東南亞等海外華人社區。玩具與遊戲是教科書以外的教學輔助，兩者皆有助啓迪學童的創意，促進其身心發展。