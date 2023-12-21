衞生防護中心指JN.1已攻港　學者警告或現井噴式感染

衞生防護中心今晚表示，最新的監測數據顯示JN.1變異株已於本地社區傳播，從截至昨日（20日）的監測結果推算，XBB及其後代譜系仍佔本地感染超過70%，BA.2.86及其後代譜系（包括JN.1）則佔約25%，JN.1佔所有病毒株約15%。預計JN.1變異株在本地的佔比將逐漸增加，並有機會取代XBB成為本港的主流變異株。學者則警告，JN.1變異株或在本港出現「井噴式」感染情況。

世界衞生組織日前將JN.1變異病毒株列為「需留意變異株」。中心發言人表示，新冠病毒的活躍程度一般在冬季會較高，加上JN.1變異株有較高傳播力，而聖誕節、除夕和新年假期傳統上會增加親友聚會或市民外遊的機會，預料本港會出現更多新冠感染個案，相關重症和死亡呈報亦會隨社區的受感染人數上升而增加。

經中心公共衞生化驗服務處檢測的嚴重／死亡個案樣本，BA.2.86及其非JN.1的後代譜系佔12%，而JN.1則佔6%。XBB及其後代譜系的佔比從以往接近100%下降至近期約82%。中心呼籲高危人士到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，市民在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應戴外科口罩，高風險群組人士則應適時接種新冠疫苗及加強劑。

世衞資料指，JN.1最早的樣本可追溯至今年八月下旬，該變異株雖已於全球多處傳播，但現時未有證據顯示此病毒會為全球帶來額外的公共衞生風險，至今評估整體風險為低。而XBB疫苗亦對JN.1有效。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，JN.1變異株傳播速度很快，一旦香港出現JN.1感染，個案增加會很快，可能會較新加坡上升得更快，形容如「井噴式」速度上升。