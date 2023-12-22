港直資學校推出校長推薦計劃　免試入讀南韓私立高等學府

2025年香港中學文憑試丙類語言將加入韓語，令選修韓語的中學生數量增加。觀塘區有直資學校與南韓私立高等學府合作，最快2025/26學年推出「校長推薦免試升學計劃」，每年供5位學生直接到韓國升學。另外，該直資學校亦與日本高等學校合作，計劃2025年推行交換生計劃。

該「校長推薦免試升學計劃」由本港直資學校慕光英文書院與南韓慶熙大學國際教育院所締結，雙方並將於明年4月簽署正式合作夥伴協議。該計劃下，慕光每年最多可推薦5位學生，豁免其香港中學文憑試成績，直接入讀韓國慶熙大學國際教育院，而慶熙大學更特設慕光學生獎學金之餘，更豁免慕光學生必須年滿18歲或以上方可入學的條件。

凡有興趣申請該計劃的慕光學生，可每年獲安排到訪慶熙大學國際教育院深造韓語，讓學生更早體驗在韓國學習韓語的情況，提升其學習動力，深入了解韓國文化。

除韓國外，慕光亦計劃最快於2025年與日本立命館宇治中學校．高等學校推出交換生計劃。慕光初步計劃每年10月和4月分別安排2名修讀日語的學生，前往日本的合作學校當交換生，並按照該校上課時間表與當地學生一同上課。同時，日本的合作學校亦會安排2名學生前往慕光英文書院交換學習。交換學習為期1個月，完成後交換生會收到修畢證書及交換學習成績表。為鼓勵基層學生也可赴日交換學習，慕光特別成立赴日交流學習獎學金，每名成功申請獎學金的交換生可獲資助10萬日元生活補助，獲獎學金生在完成交換學習後需完成1000字學習報告書，提交日本留學紀錄短片；獲獎學金學生或被邀請分享交換見聞。