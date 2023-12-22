營運中支線加建　古洞站善用創科克服挑戰

北部都會區有很多配套工程，其中港鐵古洞站已於今年9月展開，預計2027年完工。港鐵公司指，古洞站是全港首個建於營運中鐵路隧道上的新車站，加上周邊有多個古洞北新發展項目，建造上會引入大量創新科技，以確保順利銜接及整合。包括引入雲端綜合數碼共用平台，協調工程計劃及施工安排；在古洞站隧道段安裝超過200個傳感器，實時監測隧道結構，確保落馬洲支線不受工程影響。

港鐵公司項目經理─北環綫（隧道）羅廸高指，古洞站位於古洞北新發展區中部，附近有大量公私營住宅及零售發展項目，屬大多數居民的步行範圍內，設計上要考慮通達性及連通性，並盡量融入當局規劃的市鎮廣場，例如古洞站西出口會接駁街市，南出口則有公共交通交匯處等，故工程之間的協調整合屬一大挑戰。為此，工程團隊採用大量創新科技，例如雲端綜合數碼共用平台，結合建築資訊模型（BIM）技術，透過3D建築模型，團隊可在設計及施工階段，及早預測問題並商討解決方案。

另一挑戰是確保營運中的落馬洲支線不受古洞站工程的影響。羅指出，古洞站隧道是一個深入地底20米的箱形結構，上方須有足夠的泥土覆蓋，才可抵銷因地下水而產生的浮力，保持隧道結構穩定。在建造新車站前，要先挖掘及移除覆蓋隧道的泥土，平衡狀態會被打破，故施工期間須同時架設金屬支架，支撐兩側泥土以固定地面；並要調控地下水位及持續監察隧道結構的狀況，確保鐵路運作不受影響。

經過反覆勘探及測試後，工程團隊加設多項保護隧道結構的措施，包括自動地下水壓調節系統，壓力感應器自動感測及控制水壓，並按預設水平自動開關水閘，準確地控制地下水位，另設閉路電視實時監控水位。此外，團隊亦已於約500米長的古洞站隧道段，安裝自動監察系統及超過200個監控點，實時監測施工期間的隧道結構狀況，精準程度達至微米，相關數據亦會實時送往控制中心，方便人員採取相應行動。

至於隧道結構內的工作，需建設全新的月台，包括幕門、機電及信號系統等，相關工序靠近行車位置，需於非行車時間內施工，同時鐵路營運部門亦有日常的維修保養工作，經協商後，工程團隊每星期只分到數晚時間進行工程，扣除開工前後的準備及清場工序，每晚實際工作時間僅兩小時。羅廸高表示，為爭分奪秒完成工程，團隊採用預製組件及裝配式設計（DfMa）和組裝合成建築法（MiC），包站內樓梯結構、天花板組件及月台踏板等，在工廠完成組件預製並運到工地裝嵌，減少現場施工的程序。

根據港鐵規劃，古洞站將會成為轉車站，讓乘客轉乘東鐵綫及北環綫，至於北環綫車站月台的選址如何安排，他表示，北環綫與古洞站屬兩個步伐，古洞站現已開工，北環綫仍在初步設計階段，預計2025年動工，具體內容會適時公布。